Держспецзв’язку повідомляє про повітряну тривогу в Умані, Черкасах і Херсоні

В Умані, Черкасах і Херсоні оголосили повітряну тривогу, йдеться в повідомленнях Державної служби спеціального зв’язку.

Оголошення передбачає, що місцевим жителям варто перейти в укриття або, за відсутності такої можливості, уникати вікон та балконів, ховатися в приміщеннях, де немає вікон.

Також близько опів на 7 ранку Вінницька міська рада повідомила про відбій раніше оголошеної повітряної тривоги.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».