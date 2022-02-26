У Вінниці оголосили тривогу, містян просять перейти в укриття

Вінницька міська рада оголосила повітряну тривогу і попросила містян перейти в укриття.

«Увага! Тривога. В укриття», – йдеться в короткому оголошенні на фейсбук-сторінці ради.

Раніше протягом ночі проти 26 лютого вінницька влада вже оголошувала тривогу, згодом її скасувавши.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».