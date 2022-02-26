Генштаб ЗСУ підтвердив отримання боєприпасів від Польщі

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив отримання колони з боєприпасами, надісланої польським Міністерством оборони.

Українське військове командування поширило заяву міністра оборони сусідньої держави Маріуша Блащака.

«Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії», – йдеться в ній.

Генштаб подякував народу та владі Польщі за надану допомогу та «підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом».

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Блащак повідомив про передачу військової допомоги Україні напередодні пізно увечері.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».