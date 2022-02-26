Premise зупиняє операції в Україні після повідомлень, що її застосунком користуються диверсанти РФ

Компанія-розробник Premise зупиняє роботу свого застосунку в Україні. Про це компанія повідомила після заяв українського військового командування про ймовірне використання цієї аплікації російськими агентами для диверсій в Україні.

Компанія назвала «однозначно неправдивими» повідомлення про те, що нібито підтримує російських військових чи уряд.

«Нашою основною турботою є безпека та добробут українського народу. В порядку надмірної обережності Premise зупиняє всі операції в Україні та уважно стежить за розвитком цієї ситуації», – йдеться в пресрелізі компанії.

Розробник висловив підтримку Україні, яка «захищається від нелегальної агресії Росії».

Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силові структури.

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Напередодні Генеральний штаб Збройних сил повідомив, що диверсанти Росії в Україні, які ставлять люмінесцентні мітки, використовують застосунок Premise. За даними командування, такі факти підтверджувалися в «Стрию та інших містах».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.