Росія використала право постійного члена Радбезу – ветувала в ООН резолюцію про агресію проти України

Росія скористалася повноваженням постійного члена Ради безпеки ООН та ветувала проєкт резолюції щодо реагування на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності. Голосування відбулося під час термінового засідання Ради безпеки, скликаного 25 лютого, повідомляє «Укрінформ».

Проєкт резолюції, ініційованої США, Албанією (яка представляє зараз в Раді безпеки країни Східної Європи), а також десятками інших країн-членів ООН, підтримали 11 членів Ради безпеки. Росія висловилася проти, крім того, три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував події в Раді безпеки ООН так: «У час, коли Росія продовжує наступ на Київ, співавторами проєкту резолюції виступила безпрецедентна кількість держав-членів ООН. Це свідчить: світ з нами, правда з нами, перемога – за нами!»

Зміст проєкту резолюції озвучила перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас Ґрінфілд: «Ми й Албанія у консультаціях із партнерами підготували цей проєкт резолюції, де притягуємо до відповідальності Росію за агресію в Україні».

За її словами, в документі засуджується агресія Росії, підтверджується суверенітет і незалежність, неподільність і територіальна цілісність України. Текст також містить вимоги до Російської Федерації невідкладно, повністю й без усіляких умов вивести свої сили.

Крім того, в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.

Очікується, що проєкт аналогічної резолюції буде винесений найближчими днями на обговорення Генеральної асамблеї ООН – у цій структурі рішення ухвалюється більшістю голосів, без права вето будь-якої держави.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».