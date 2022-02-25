Президент Байден може запросити в Конгресу понад 10 мільярдів доларів для України та інших союзників

Про можливу допомогу у понад 10 мільярдів доларів для України та інших союзників заявив провідний член Сенату від Демократичної партії Кріс Кунс, який очолює сенатський підкомітет з асигнувань, що контролює іноземну допомогу та витрати Держдепартаменту, повідомляє ABC.

За його словами, ці гроші можуть піти на допомогу біженцям з України, які опиняться в Польщі та інших країнах-членах НАТО, та їхнім збройним силам. Той факт, що така пропозиція розглядається, також підтвердила під час свого брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

Сенатор Кунс вважає, що США можуть продовжувати допомагати Україні, навіть якщо та перебуватиме під окупацією російських військ. Він заявив, існує «сильний ентузіазм» у питанні надання грошей для поповнення запасів, навчання та «іншої прихованої та відкритої підтримки, необхідної для українського опору».

Американський сенатор пояснив, що ці гроші також можуть піти на моніторинг дотримання санкцій США проти Росії, а також Пентагону на розміщення в Європі додаткових 7000 американських вояків.

«Я очікую, що це буде додатковий запит на суму понад 10 мільярдів доларів», – сказав Кунс журналістам, назвавши суму «приблизною».

Республіканці, ймовірно, теж рішуче підтримають виділення коштів Україні та протистояння Росії, пише ABC, тому Кунс переконаний, що запит матиме потужну підтримку обох партій в Конгресі.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».