США готові допомогти сусідам України в прийомі біженців 

Сполучені Штати Америки працюють із європейськими колегами, щоб зрозуміти потреби українських біженців та допомогти зі свого боку. Про це під час брифінгу 25 лютого заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

«Ситуація відрізняється від афганської, тому що більшість біженців захочуть потрапити до сусідніх країн. Чимало з них уже публічно заявили, що готові прийняти їх. Це Польща, Німеччина та інші. Ми працюємо з нашими європейськими колегами, щоб зрозуміти потреби цих людей і визначити, як ми, зі свого боку, можемо допомогти задовольнити їхні потреби. Тому ми не лише самі готові приймати біженців з України, а й допомогти тим сусіднім країнам, які готові їх прийняти», – сказала Псакі.

Вона також повідомила, президент США не відрядить американських солдатів воювати в Україну, «бо не хоче, щоб американські суспільство і війська воювали з Росією». Але Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

«Ми – найбільший у світі донор гуманітарної та безпекової допомоги для українського уряду, який досі тримається. Ми найбільше підтримуємо український народ і продовжимо це робити. США і Президент Байден роблять практично все, що в наших силах, щоб світ дав відсіч діям президента Путіна», – повідомила Джен Псакі.

Під час цього ж брифінгу Джен Псакі заявила, що США приєднаються до санкцій проти Путіна, Лаврова та членів російського Радбезу.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».