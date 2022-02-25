«Укрзалізниця» планує запустити додаткові потяги, щоб евакуювати людей

«Укрзалізниця» планує організувати додаткові потяги, щоб евакуйовувати людей з міст, де тривають бої з російськими збройними силами. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив керівник з комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

«Всі наявні вагони, які у нас є, відвозять людей з безпосередньо лінії вогню на захід. Я не називаю кінцеві станції, адже ми тримаємо маршрут максимально засекреченим і просимо пасажирів за можливості не зазначати геолокацію і не постити відео з поїздів, де вони їдуть, не розкривати станції тощо», – сказав Шевченко.

Він пояснив, що «Укрзалізниця» з міркувань безпеки іноді оперативно змінює маршрут руху потягів – в залежності від обставин на дорозі.

«Ми змінюємо швидкість, напрямок руху. Ми виконуємо багато маневрів для того, щоб довезти всіх. Тому, чим менше інформації в публічному просторі, тим в цьому випадку краще. У нас є вже обстріляні поїзди. Нам треба, щоб люди спокійно доїхали».

Шевченко повідомив, що з Києва наступний рейс буде №113/114 Бахмут-Львів.

«Він мав відправлятися о 13:34, але він затримується якраз через ось ці маневрові історії. Можу спрогнозувати, що десь години на дві він спізниться. Якщо нам більше не треба буде робити об’їздів. Ось це найближчий рейс», – сказав керівник з комунікацій.

На потяги пускатимуть людей як з квитками, так і без, але за наявності місць у вагонах.

Радіо Свобода повідомляє, що станом на 13:30 на вокзалі Києва перебувала велика кількість людей, на платформах – скупчення. Працівники УЗ на місці повідомляють, що пріоритет надається здебільшого жінкам з дітьми та літнім людям.

«Без квитків – ми теж на платформі не залишимо. Принцип посадки буде за наявністю вільного місця. В порядку живої черги, тобто, на місці. Основна ціль – це дати можливість людям виїхати. Тобто, ми десь трохи послабили карантинні вимоги. Там будуть наші люди, наші стюарди, тому прохання все-таки без паніки, без давки слухати оголошення. В будь-якому разі «Укрзалізниця» всіх вивезе. Ми знайдемо можливість, ми придумаємо, як вчора вночі – об’їзними шляхами до Вінниці везли, з Вінниці – ще на Львів».

Шевченко додав: «Ми будемо планувати ще поїзди. Дивимось, які вагони у нас встигнуть доїхати зі сходу, вивантажимо людей, посадимо нових. Плюс повертаємо ті, що вже поїхали на захід. Плани «Укрзалізниці» такі, щоб організовано вивезти всіх охочих. В тому числі сьогодні будуть призначатись додаткові рейси».

Раніше «Укрзалізниця» повідомила , що більшість пасажирських потягів продовжують пересування країною. За даними перевізника, зараз в Україні курсують майже 80% поїздів.

Міністри закордонних справ 27 країн Європейського союзу зустрінуться 25 лютого для термінових переговорів щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий до переговорів із Україною на високому рівні. Кремль офіційно цю інформацію не підтверджував, його сайт наразі не відкривається.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».