У Львівській області запроваджують комендантську годину з 22:00 до 6:00 ранку

У Львівській області від сьогодні запроваджують комендантську годину з 22:00 до 6:00 ранку. Це зроблено для безпеки громадян. У цей час люди повинні перебувати вдома, крім тих, хто забезпечує діяльність на стратегічних підприємствах. Такі категорії громадян отримуватимуть спеціальні перепустки, щоб пересуватись у комендантську годину. Про це повідомила Львівська обласна державна адміністрація.

«Перевіряємо всю інформацію від громадян щодо виявлення серед осіб, які прибувають на Львівщину. Ситуація напружена, але контрольована. Противник використовує громадян для поширення паніки. Прохання довіряти лише офіційній інформації», ‒ каже Руслан Бішко, представник СБУ у Львівській області.

СБУ закликає громадян повідомляти про підозрілі транспортні засоби, людей, які цікавляться військовими об’єктами, влаштовують мітки для майбутнього ураження або ж поширюють паніку серед населення.

Повітряна тривога вдень була викликана російським військовим літаком СУ-35, який летів у бік Львова, повідомили в обласній адміністрації.

Львівська область готується до прийняття громадян із інших регіонів України.