Міністри 27 країн ЄС проведуть термінове засідання через агресію Росії

Міністри закордонних справ 27 країн Європейського союзу зустрінуться 25 лютого для термінових переговорів щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зустріч розпочнеться о 14-ій годині за київським часом і включатиме обговорення подальших варіантів підтримки України та того, як блок поводитиметься з Росією надалі.

Захід відбудеться після того, як лідери ЄС 24 лютого домовилися запровадити новий пакет санкцій проти Росії, спрямованих на фінансовий, енергетичний і транспортний сектори країни і на обмеження на експорт і фінансування.

Водночас, як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС запровадити жорсткіші заходи проти Росії. «Ще не всі можливості для санкцій вичерпано. Тиск на Росію має посилитися», – написав Зеленський 25 лютого.

Крім того, у відеозверненні до нації раніше Зеленський поскаржився на недостатню потужність санкцій. «Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у нашому небі і бачимо на нашій землі, що цього було недостатньо», – сказав він.

Влада України домагається, щоб Росію відключили від SWIFT, домінуючої системи глобальних фінансових операцій. Латвія і дві інші країни Балтії, Естонія та Литва, також закликають до негайного виключення РФ, але деякі країни ЄС висловили застереження щодо цього кроку.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».