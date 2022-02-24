Російський ринок акцій пережив найбільший обвал за всю історію

24 лютого індекс Московської біржі впав на 33,3%, індекс РТС – на 39,4%. Цей обвал став рекордним за історію ринку російських акцій, повідомляє «Інтерфакс».

Акції «Сбербанку» за день подешевшали на 47%, розписки TCS Group та акції «Яндекса» – на 46%, ВТБ – на 42%, компанії «Роснєфть» – на 38%, «Сургутнєфтєгаз» – на 35%, «ЛУКОЙЛ» – на 33 %, «Газпром» – на 32%.

Курс долара на момент написання цієї новини виріс до 87,2 рубля (понад 6 рублів до закриття попередніх торгів), курс євро – до 97,36 рубля (понад 5,5 рубля до рівня попереднього дня).

Ринок акцій РФ обвалився на тлі вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Вранці ринок відкрився обвалом більш ніж на 10%, після чого торги на кілька годин було припинено. 25 лютого ранкові торги на ринку акцій на Московській біржі скасували.