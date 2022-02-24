Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом»

Президент Росії Володимир Путін 24 лютого назвав збройне вторгнення в Україну «вимушеним заходом». Таку заяву російський лідер зробив на зустрічі з лідерами Російського союзу промисловців та підприємців.

«Нам не залишили шансів вчинити інакше», – сказав Путін, нарікаючи, що країни Заходу «не зрушили ні на міліметр» у питанні про так звані гарантії безпеки, і це нібито створювало для Росії великі ризики.

Країни Заходу неодноразово заявляли, що НАТО не загрожує Росії, і пропонували Москві переговори.

При цьому Путін визнав, що через вторгнення в Україну проти Росії, швидше за все, будуть запроваджені серйозні економічні санкції.

Початок зустрічі транслювався на телебаченні. Раніше такі зустрічі відбувалися за зачиненими дверима.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».