Донецька ОДА: у Вугледарі снаряди потрапили в лікарню, 4 загиблих, 10 – поранених

У Вугледарі в Донецькій області снаряди потрапили у місцеву лікарню, вбито чотирьох людей і ще 10 поранені, зокрема шестеро медиків, повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Обстріл стався близько 11-ї години. Стан поранених різного ступеня важкості», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко засудив обстріл лікарень і наголосив, що це – «пряме порушення російськими військами Женевської конвенції».

«Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Заклади охорони здоров’я та медичні працівники повинні рятувати життя, а не гинути», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами міністра, українські лікарні і бригади екстреної медичної допомоги перебувають у режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах і будуть надавати допомогу «за будь-яких обставин».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».