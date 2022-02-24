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Війна в Україні: харків'яни здають кров (відео)

Війна в Україні: харків'яни здають кров (відео)
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Війна в Україні: харків'яни здають кров (відео)

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Жителі Харкова здають кров для потреб української армії. Люди вишикувалися у черзі для того, щоб здати кров для збільшених потреб на тлі прямого вторгнення військ Росії в Україну. Кореспонденти Радіо Свобода відслідковують події у режимі онлайн і оперативно повідомляють достовірну інформацію.

В Україні відсьогодні запровадили воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації» на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але поки зведена офіційна статистика відсутня.

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