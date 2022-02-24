У Запорізькій області запровадили комендантську годину

На території Запорізької області запровадили комендантську годину з 22:00 до 6:00, повідомили у Запорізькій ОДА. Населенню рекомендують без зайвої потреби не залишати домівки у зазначений час.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вдень повторних обстрілів на території Запорізької області зазнала військова частина у Мелітополі, який також обстрілювали вночі.

Як повідомили у пресслужбі Мелітопольської міської ради, «після цього військові ухвалили рішення залишити аеродром, щоб не наражати на небезпеку мирних жителів під час повітряних обстрілів». Життєдіяльність міста здійснюється у звичному режимі.

Наразі внаслідок військових дій на території Запорізької області загинуло двоє осіб, 21 людина – поранена.

Вночі 24 лютого низка об’єктів військової інфраструктури у Запорізькій області зазнала обстрілів з боку Росії – військові частини біля аеродромів Бердянська і Мелітополя, та військова частина під Запоріжжям.