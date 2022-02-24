Голова Запорізької ОДА Олександр Старух сьогодні повідомив, що ударів на території Запорізької області зазнали об’єкти військової інфраструктури.

«По військових об’єктах. Є один загиблий. На даний момент більше десяти поранених», – сказав голова ОДА.

Про обстріли військової частини в районі аеродрому у Бердянську раніше повідомляв в.о. мера міста Олександр Свідло. Як повідомляють у поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинуа і п’ятеро поранених.

Ударів зазнав також і Мелітополь, повідомив міський голова міста Іван Федоров. За його словами, ударів зазнала військова база, що розташована на території Мелітополя, є постраждалі.

Як повідомляють у поліції, обстрілів також зазнала військова частина під Запоріжжям – без жертв.

Наразі в самому Запоріжжі місцями спостерігаються череги на АЗС та біля банків і банкоматів. Місцева влада закликає городян не панкувати.

«Зберігайте спокій. Допомогайте один одному. Чоловіків усіх чекають у воєнкоматі, у територіальній обороні: розпочинається мобілізація. Наше завдання забезпечити роботу народно-господарського комплексу. Всі, хто має працювати, мають працювати на своїх робочих місцях. Всі місцеві громади мобілізувати свої ресурси», – зазначив під час брифінгу Олександр Старух.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.