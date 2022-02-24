США запроваджують нові санкції проти Росії через Україну – Байден

США запроваджують санкції щодо російських банків, активи яких становлять не менше від одного трильйона доларів, серед них – банк ВТБ. На цьому наголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції 24 лютого.

Мінфін США додав, що санкції також торкнуться «Сбербанку», «Газпромбанку», банку «Открытие», Совкомбанку і Новикомбанку. Після цих повідомлень котирування «Сбербанку» впали на 40%.

При цьому відключати Росію від SWIFT США не пропонують. Вони вважають, що санкції проти банків матимуть значні наслідки для економіки Росії, але готові обговорити це питання із європейськими партнерами.

Крім того, США обмежать можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах та знизять імпорт високотехнологічної продукції до країни на 50%. Санкції також торкнуться російської промисловості та космічної галузі.

Джо Байден сподівається, що ці заходи завадять Росії модернізувати свої військові сили.

«Ми сподіваємося, що це покладе край військовим амбіціям Володимира Путіна», – заявив президент США.

Санкції стосуватимуться і окремих чиновників, великих бізнесменів та їхніх сімей.

За словами президента США, санкції матимуть довгострокові наслідки і влаштовані так, щоб зашкодити російській економіці, але завдати найменшої шкоди економіці США та їхнім союзникам.

Байден назвав російського президента агресором, який разом із союзниками «хоче відновити імперію будь-якими засобами». При цьому американські війська, за словами президента, не братимуть участі у війні між Росією та Україною, але посилять країни НАТО у Східній Європі.

«Якщо ми не зупинимо його зараз, ми його заохотимо і він піде далі», – додав президент США.

Раніше Байден і його адміністрація обіцяли запровадити «пекельні санкції» проти Росії в разі нового вторнення в Україну.

24 лютого, в день нового масштабного вторгнення Росії в Україну, російський ринок акцій пережив найбільший обвал за всю історію.

Раніше про запровадження нових санкцій проти Росії заявила Британія.

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