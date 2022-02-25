Новий напад Росії на Україну, який передбачували, розпочався вранці 24 лютого ракетними ударами по аеропортах та військовій інфраструктурі в багатьох місцях після того, як президент Росії Володимир Путін наказав провести «спеціальну» операцію з «демілітаризації» свого сусіда і суперника.



Повідомляли про вибухи, бої в різних містах, про сирени в Києві та аеропорту «Бориспіль». Свідки також повідомляли про вибухи в Харкові, Краматорську, Дніпрі, Маріуполі, Одесі та Запоріжжі.





