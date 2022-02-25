Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Нове вторгнення у фото: Росія розпочала атаку на Україну (фотогалерея)

Новий напад Росії на Україну, який передбачували, розпочався вранці 24 лютого ракетними ударами по аеропортах та військовій інфраструктурі в багатьох місцях після того, як президент Росії Володимир Путін наказав провести «спеціальну» операцію з «демілітаризації» свого сусіда і суперника.

Повідомляли про вибухи, бої в різних містах, про сирени в Києві та аеропорту «Бориспіль». Свідки також повідомляли про вибухи в Харкові, Краматорську, Дніпрі, Маріуполі, Одесі та Запоріжжі.


Український військовий біля протитанкової ракети на околиці Харкова
1 Український військовий біля протитанкової ракети на околиці Харкова
В окупованому місті Ясинувата на Донеччині дівчинка проходить повз житловий будинок, який, за словами місцевих жителів, постраждав внаслідок недавніх обстрілів
2 В окупованому місті Ясинувата на Донеччині дівчинка проходить повз житловий будинок, який, за словами місцевих жителів, постраждав внаслідок недавніх обстрілів
Дим з бази протиповітряної оборони після очевидного удару Росії в Маріуполі
3 Дим з бази протиповітряної оборони після очевидного удару Росії в Маріуполі
Люди чекають у заторі на виїзді з Харкова
4 Люди чекають у заторі на виїзді з Харкова
Жінка очікує на потяг, намагаючись виїхати з Києва
5 Жінка очікує на потяг, намагаючись виїхати з Києва
Російська бронетехніка рухається через місто Армянськ на півночі Криму 24 лютого
6 Російська бронетехніка рухається через місто Армянськ на півночі Криму 24 лютого
Чоловік і жінка стоять біля уламків військової техніки на вулиці після очевидного удару російської авіації по Харкові
7 Чоловік і жінка стоять біля уламків військової техніки на вулиці після очевидного удару російської авіації по Харкові
Пожежники гасять пожежу після ударів у місті Чугуєві
8 Пожежники гасять пожежу після ударів у місті Чугуєві
З військового аеропорту Чугуєва під Харковом піднімається чорний дим
9 З військового аеропорту Чугуєва під Харковом піднімається чорний дим
Чорний дим над військовим аеропортом Чугуєва під Харковом
10 Чорний дим над військовим аеропортом Чугуєва під Харковом
Українські танки рухаються до міста Маріуполя
11 Українські танки рухаються до міста Маріуполя
Уламки на вулиці Києва після удару ракетою
12 Уламки на вулиці Києва після удару ракетою
Правоохоронці оглядають залишки ракети, яка впала на вулиці Києва
13 Правоохоронці оглядають залишки ракети, яка впала на вулиці Києва
Люди на прикордонному переході між Польщею та Україною в Медиці, Польща, 24 лютого
14 Люди на прикордонному переході між Польщею та Україною в Медиці, Польща, 24 лютого
Українські військові в Маріуполі
15 Українські військові в Маріуполі
На скріншоті з відео видно, як російська військова техніка в&#39;їжджає в Херсонську область з окупованого Криму через пункт пропуску &laquo;Каланчак&raquo;
16 На скріншоті з відео видно, як російська військова техніка в'їжджає в Херсонську область з окупованого Криму через пункт пропуску «Каланчак»
Українські дівчата на станції метро в Києві. У центрі міста лунали сирени повітряної небезпеки, коли міста по всій Україні зазнали російських ракетних ударів та артилерії
17 Українські дівчата на станції метро в Києві. У центрі міста лунали сирени повітряної небезпеки, коли міста по всій Україні зазнали російських ракетних ударів та артилерії
Люди чекають повернення до міста в київському аеропорту під час бомбардувань Росією
18 Люди чекають повернення до міста в київському аеропорту під час бомбардувань Росією
Полум&rsquo;я, яке видно з району біля Дніпра у Києві
19 Полум’я, яке видно з району біля Дніпра у Києві
Пожежа на військовому об&rsquo;єкті поблизу аеропорту Маріуполя
20 Пожежа на військовому об’єкті поблизу аеропорту Маріуполя
Жінка тримає хрест під час молитви на майдані Незалежності в Києві вранці 24 лютого
21 Жінка тримає хрест під час молитви на майдані Незалежності в Києві вранці 24 лютого

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG