Вторгнення Росії в Україну: МОЗ повідомляє про 57 загиблих, 169 поранених

Міністерство охорони здоров’я України, з посиланням на очільника відомства Віктора Ляшка, повідомляє про 57 загиблих, 169 поранених впродовж 24 лютого в результаті нападу Росії на Україну.

«Закладам охорони здоров’я знову доводиться перепрофільовуватися. Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров’я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на усій території разом із уведенням воєнного стану», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба.

За його словами, система охорони здоров’я працює стабільно, медичні працівники працюють постійно, чергують усі медики, не лише хірургічного профілю, травматологи, реаніматологи. Усі – на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в закладах, що є у підпорядкуванні МОЗ, Національної академії медичних наук, є сигнали про готовність від певних приватних клінік, йдеться у повідомленні.

«У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ. Ми постійно координуємося, допомагаємо одне одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав», – підсумував міністр.

Крім того, за цими даними, МОЗ працює з фармацевтичними заводами, з дистриб’юторами ліків – «усі готові, всі стоять на захисті нашої держави».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила раніше цього дня про загибель трьох неповнолітніх внаслідок вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».