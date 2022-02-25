ОП: найнебезпечніша ситуація – на північному заході від Києва, на Чернігівщині, Сумщині, біля Харкова наступ РФ зупинено

Найбільша небезпека від російських військ зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 25 лютого.

«Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини виставили надійний заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки», – розповів він.

Олексій Арестович зазначив, що Київ готується до оборони, і закликав киян записуватися до ТрО.

На Чернігівському напрямку, за його словами, українські війська зупинили наступ противника. Зараз активні бойові дії там не ведуться, російські сили накопичують резерви, додав він.

За даними Сухопутних військ ЗСУ, українські військові знищили близько 20 одиниць російських танків на менському напрямку на Чернігівщині. «Втрати живої сили уточнюються. Також підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

«У Сумській області противник також перегруповується і готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше», – сказав радник керівника Офісу президента.

Біля Харкова, за його словами, українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України, наголосив Арестович.

Він додав, що у зоні проведення ООС російські сили майже не наступають, там відбуваються «артилерійські дуелі та працюють ДРГ».

«У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя», – розповів Олексій Арестович.

Біля Херсона, за його словами, російські війська намагаються перейти річку Дніпро після того, як був знищений Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована, сказав радник голови ОП.

Він зауважив, що зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву.

«Наші сили ППО збили дві крилаті ракети й один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують», – повідомив Арестович.

Також, за даними ОП, було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, сказав радник керівника Офісу президента.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».