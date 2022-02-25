У Генічеську нема світла та води – кореспондент

У місті Генічеську Херсонської області 25 лютого нема світла та води. Телефонний та мобільний зв’язок наразі є. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Кореспондент Радіо Свобода також помітив російську техніку біля Генічеської адміністрації.

Крім того, зауважує, над містом літають російські штурмові гвинтокрили.

На школах і будівлях міста – українські прапори.

Влада повідомила, що подачу води у місті Генічеську буде частково призупинено у зв’язку із поломкою обладнання, що сталася на свердловині № 6, по вул. Полеглих за Революцію. Водопостачання планується поновити після завершення ремонтних робіт.

Влада повідомляє, що швидка допомога і центральна аптека у Генічеську працюють, міська рада функціонує, а генічеський міський голова Олександр Тулупов визначив першочергові завдання:

«Комунальники разом з працівниками ДСНС мають зібрати тіла загиблих військових; робити це буде авто зі спеціальним маркуванням. Мешканцям громади треба знати, що енергопостачання, якого наразі немає у 10 населених пунктах, відновлюється. У громаді працюють бригади РЕЗ і ЕМ. Можливо, світло буде до кінця дня. Водопостачання буде відновлене після подачі електроенергії. Генічеський хлібозавод працює, хліб по населених пунктах розвозитимуть. Питання з паливом для машин комунальників і рятувальників планується вирішити з допомогою фермерів. Частина магазинів і аптек (пізніше надамо їх список) працює. Всі старости – на місцях, всі на зв’язку з міським головою. Генічеська центральна лікарня та служба 101 працюють».

24 лютого пресслужба Херсонської облдержадміністрації, посилаючись на дані РДА, повідомила, що російські війська захопили низку населених пунктів Херсонської області: серед захоплених – Генічеськ, Олешки.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».