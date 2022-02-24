Частину території Херсонської області захопили російські військові – ОДА

Російські війська 24 лютого захопили низку населених пунктів Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації, посилаючись на дані РДА.

Серед захоплених – Генічеськ, Олешки.

За даними ОДА:

Генічеський район: всі державні структури «перейшли під контроль загарбників». Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до Збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. За даними кореспондента Радіо Свобода з Генічеська, мера цього міста під конвоєм забрали озброєні люди.

Скадовський район: колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС і направилась у бік Великої Олександрівки. Стрілянина й активні бойові дії відсутні. Техніка в місті Берислав відсутня.

Каховський район: військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС і переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Херсонський район: інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через Дніпро – «під контролем загарбників».

Із посиланням на медиків в ОДА повідомили, що станом на 15:00 24 лютого в області загинули 13 людей, зокрема двоє дітей і дев’ятеро військових, постраждалих – 33, з них чотири дитини; військовослужбовців – 17.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення в Україну є «демілітаризація і денацифікація України».