Український морпіх загинув при підриві Генічеського мосту

Сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Віталій Скакун загинув 24 лютого при підриві мосту для зупинення просування танкової колони російських військ, повідомляє пресслужба бригади.

«Матрос Віталій Скакун зголосився підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Він замінував важливий стратегічний об’єкт, але вчасно відійти звідти не встиг», – йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

Згідно з повідомленням, Віталій вийшов на зв’язок і повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. У бригаді говорять, що його вчинок значно уповільнив просування російських сил і дав змогу підрозділу передислокуватися й організувати оборону.

«Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Віталію Скакуну державної нагороди. Віталій Володимирович Скакун народився 19 серпня 1996 року в місті Бережани Тернопільської області. У морського піхотинця залишилися батьки», – повідомляють у бригаді.

За даними Генерального штабу ЗСУ, одним із найважчих місць у ході оборони України від наступу російських військ став Кримський перешийок. Саме там одним із перших противників зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, ухвалили рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту, повідомляють у Генштабі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».