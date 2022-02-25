Народні депутати отримали зброю і готові захищати Київ

Більше ніж сотня народних депутатів отримали від Міністерства внутрішніх справ зброю і готові за потреби захищати Київ, повідомили Радіо Свобода одразу кілька парламентарів із різних фракцій і груп.

«Ми запитали, чи можливо отримати зброю і нам дали адресу. Виявилося, що таких депутатів багато. Приємно, що утворилася ціла черга. Було більше ніж сотня людей», – розповів Радіо Свобода член фракції «Слуга народу» Ростислав Тістик.

«Ми у «Європейській солідарності» отримали повідомлення в чаті фракції про таку можливість. Але це не було обов'язковою вимогою. Кожен вирішував сам, чи хоче брати. Фізично черга на отримання зброї виявилася дуже великою», – розповів Радіо Свобода член «ЄС» Олексій Гончаренко.

Його колега по фракції Володимир В'ятрович також додав, що депутати «Європейської солідарності» наразі координують свою роботу з одним із батальйонів тероборони Києва і у разі загрози готові брати активну участь у бойових діях.

Із київською територіальною обороною координується і фракція «Батьківщина». Про це Радіо Свобода повідомив її член Валентин Наливайченко.

«На отримання зброї з'явилося стільки депутатів, що я не у всі пленарні дні у Верховні Раді стільки бачив. Фракція «Батьківщина» залишається на місцях і у разі наступу ворожих сил, готова застосувати зброю і стріляти у ворога», – наголосив він.

Тим часом, представники «Голосу» уже чергують на окремих проблемних із точки зору безпеки ділянках. Про це Радіо Свобода розповів член фракції Ярослав Железняк.

Загалом отримання зброї своїми депутатами Радіо Свобода підтвердили в усіх фракціях та групах, окрім «Опозиційної платформи – За життя» і групи «Довіра».

Також один із парламентарів на умовах анонімності повідомив, що у депутатів є інформація про те, що російські війська нібито мають намір «їх фізично знищити або ж змусити проголосувати капітуляційні документи». За його словами, це теж було однією із причин, чому народні обранці вирішили отримати зброю.

24 лютого антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Пополяк повідомив, що на Банковій не виключають можливості наступу російських сил на Урядовий квартал у Києві.

«Зараз ідуть потужні бої в Гостомелі і можлива спроба проникнути в Урядовий квартал. Одна з цілей – це прибрати вище керівництво країни», – сказав він.

Урядовий квартал – район у середмісті Києва, де розташовані ключові державні установи: Офіс президента, Кабмін, Верховна Рада, а також низка депутатських комітетів.