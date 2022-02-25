Одещина: призупинений потяг до Молдови, сім вибухів і прольоти гвинтокрилів вздовж кордону

Поліція Одеської області повідомила, що станом на 8 ранку 25 лютого отримала 270 повідомлень про вибухи, підпали й замінування та разом із спеціалістами головного управління ДСНС в Одеській області підтвердили сім із них.

П’ять фактів було внесено до ЄРДР за частиною 3 110-ї статті Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації. Всього працівники ДСНС виконали 33 виїзди на території регіону. Також на Одещині пограбували одну з автозаправних станцій – відібрали три тисячі гривень у касира.

За інформацією директора обласного департаменту економічної політики та стратегічного планування Дмитра Радулова, супермаркети Одеси працюють у стабільному режимі. Проблем з постачанням основних продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів немає.

«Великі промислові підприємства, які працюють на території Одеси, на період воєнного часу та з урахуванням встановлення комендантської години – призупиняють виробництво», – зазначає пресслужба.

Всі поїзди на території області курсують за графіком, крім міжнародного потяга до Молдови – з 25 лютого скасовано курсування поїзду «Одеса – Кишинів – Одеса». У штатному режимі працюють підприємства водо- та енергозабезпечення.

Військові Одещини фіксували окремі випадки прольотів гелікоптерів і декількох безпілотних літальних апаратів вздовж кордонів області. На дахи лікарень ті шпиталів Одещини були нанесені емблеми Червоного хреста. Атаки на такі об’єкти заборонені і є серйозним порушення норм міжнародного гуманітарного права.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».