Рада закликає міжнародних партнерів надати Україні озброєння і техніку

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту допомогти Україні не лише «риторичною солідарністю», а й «практичною підтримкою».

«Ми потребуємо допомоги озброєнням і технікою, допомоги для підтримання стійкості та стабільності економіки і фінансового сектору. Закликаємо відкинути страх і не допустити реалізації злочинних планів Володимира Путіна», – наголосив у своєму зверненні спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, в умовах «неприкритого акту збройної агресії Росії проти України, більше не залишилося простору для компромісу і дипломатії», бо під загрозою не лише існування України, а й ЄС, НАТО, світової демократії, міжнародного права і миру.

«У ці важкі дні Україна також обороняє не лише себе, а й право кожного народу на вибір, право жити вільно. Україна йде на величезні людські і матеріальні жертви для того, щоб право відновилося як рушійна сила міжнародних відносин», – підсумував Стефанчук.

Від 24 лютого в Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб відбивають атаки Росії.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечував наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».