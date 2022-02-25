У Чорнобилі зафіксували перевищеня рівня радіації

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомляє про перевищення рівня радіації у Чорнобилі.

«Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень», – йдеться у повідомленні.

Встановити точні причини зміни показників радіаційного фону, за словами Держінспекції, наразі неможливо через окупацію та бойові дії у цій зоні.

Увечері 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання України одразу ж повідомила Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), що близько 17-ї години «внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що розташовані у зоні відчуження, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків».

Серед цих обʼєктів – сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

Від 24 лютого в Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб відбивають атаки Росії.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечував наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».