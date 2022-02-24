Україна повідомила МАГАТЕ про втрату контролю над обʼєктами в зоні Чорнобильської АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) повідомила Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), що 24 лютого 2022 року близько 17-ї години «внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що знаходяться у зоні відчуження, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків».

Серед цих обʼєктів – сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

«Військова частина номер 3041, що охороняла ДСП ЧАЕС, роззброєна. За інформацією оперативного чергового ДСП ЧАЕС, станом на 17:30, жертв і постраждалих з числа персоналу ЧАЕС не було, на промисловому майданчику ЧАЕС нічого не знищено, цілісність захисних бар’єрів ядерних установок не порушена, змін радіаційної ситуації не спостерігається», – ідеться в повідомленні.

Cтаном на 20:30 контроль над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження фактично втрачено, вказують у Держатомрегулюванні.

Увечері 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб відбивають атаки Росії.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечував наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України»