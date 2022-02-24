«От тепер точно» – влада України підтверджує відбиття атаки на Гостомель

Представники української влади заявили, що ввечері 24 лютого після багатогодинного бою українські військові і нацгвардійці відновили контроль над стратегічно важливим аеропортом державного підприємства «Антонов» у Гостомелі.

«От тепер точно відбили. Аеропорт Гостомеля наш. Російський десант знищений», – написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у фейсбуці.

«Аеропорт Гостомеля повністю підконтрольний нашим військам», – вказує телеграм-канал Верховної Ради України.

Бій за Гостомель точився приблизно з полудня, коли аеропорт атакували близько 30 російських вертольотів, які висадили десант приблизно з 200 військових. За повідомленнями, щонайменше три вертольоти українським військовим вдалося критично ушкодити ще на підльоті.

Аеропорт державного підприємства «Антонов» у Гостомелі є стратегічно важливим обʼєктом, оскільки розташований за 10 кілометрів до Києва і здатний приймати військові літаки. Захоплення аеродрому в Гостомелі могло б значно розширити можливості російських військових зі встановлення контролю над столицею України.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».