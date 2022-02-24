Севастополь, перший день великої війни

Юрій Федулов

(Рубрика «Точка зору»)

СЕВАСТОПОЛЬ – Сьогодні близько шостої години ранку більшість севастопольців прокинулася від оглушливого гулу: над містом ревли на форсажі десятки військових літаків. На телевізійних каналах транслювалися звернення президента Росії Володимира Путіна, який оголосив війну Україні. Зайшовши у соцмережі за отриманням найбільш оперативних даних, містяни зіткнулися з валом дезінформації, розібратися в якій виявилося дуже складно.

Тож Севастополь, перший день війни. Ніколи не міг собі уявити, що доведеться написати такий заголовок не в історичній статті, а про сьогоднішній день.

Владний одобрямс і голос народу

У Севастополі все спокійно і життя йде своєю чергою. У звичному режимі працюють школи, дитячі садки та всі підприємства, стверджує російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

«Рішення нашого президента Володимира Володимировича Путіна щодо проведення спеціальної військової операції я підтримую. Це робиться, зокрема, і для захисту мешканців Криму та Севастополя. Севастополь у 2014 році пройшов «Русскую вєсну», зробив свій вибір, але Україна цього вибору так і не визнала. Те, що вісім років відбувається на Донбасі – теж прямо свідчить про те, що влада України не заспокоїться», – заявив він.

Розвожаєв попросив містян зберігати спокій. «Упевнений, що спецоперація відбудеться швидко та ефективно, і, як сказав наш президент, треба якнайшвидше перевернути цю трагічну сторінку й разом рухатися вперед», – додав губернатор.

Цікаво, що заяву губернатора пресслужба російського уряду міста надіслала до місцевих ЗМІ. А ось на офіційному сайті вона відсутня. Єдина новина за сьогодні там – це відомості щодо коронавірусу за останню добу.

Коментар Розвожаєва активно обговорюють у соцмережах.

«Так ефективно та швидко, що Харків, Дніпро, Одесу, Суми зачепило. Поясніть діду, де ДНР та ЛНР. P.S. Херсон також потрапив до списку, суто випадково», – пише про «спецоперацію на Донбасі» Роман Баранов у товаристві «Подслушано в Севастополе» («Підслухано у Севастополі») соцмережі «Вконтакте».

«Як можна підтримувати війну? Що ж усі такі там боягузи при владі і не можуть сказати ні у відповідь на шалені дії. Чекаємо на кораблі НАТО біля Севастополя і винні в цьому не українці», – коментує заяву севастопольського губернатора Ігор Нелюбов.

Під цими коментарями розгорнулася запекла полеміка, в якій особливо беруть активну участь інтернет-тролі з фейкових акаунтів. Лунають тези про «спонукання України до миру», про бандерівців, нацистську владу тощо. Звичайні севастопольці намагаються мовчати, побоюючись притягнення до відповідальності «за екстремізм».

Трохи пізніше губернатор Развожаєв відзначився ще однією заявою, сказавши, що Севастополь готовий прийняти «біженців з України»: «Чекаємо на вказівки федерального штабу, щоб прийняти в будь-який момент людей».

Також повідомляється, що у місті посилено заходи безпеки на соціальних об'єктах. «Цього вимагає ситуація, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні провокації», – повідомив російський глава міста, додавши, що Севастополь має необхідні запаси продовольства.

Тим часом, життя у місті зовні виглядає спокійним. Школи та дитячі садки працюють, люди пішли на роботу, черг у магазинах, на автозаправках та у банкоматів немає. Ось тільки містяни, переважно, похмурі якісь.

Пенсіонерка Марія Сергіївна із сусіднього під'їзду, яка переїхала до Севастополя 50 років тому з Полтави, каже мені при зустрічі: «Я ніколи, ніколи, ніколи не могла уявити, що таке буде. Ніколи! Літня жінка майже в істериці.

До розмови долучається інший пенсіонер, якого всі кличуть дядя Міша: «І правильно! Нацистів треба вигнати з України. І сипле далі пропагандистськими штампами російських телепередач.

Підключилися «подпєвали»

До інфрмаційної компанії активно підключилися місцеві ЗМІ. Так, першим усі коментарі Розвожаєва публікує сайт «Новый Севастополь».

Сайт Forpost і телеканал НТС, що належать активному учаснику «русской весни» та ексголові російських Законодавчих зборів Севастополя Олексію Чалому, також максимально займають позицію влади у висвітленні воєнних і пов'язаних з ними подій.

Також варто звернути увагу на те, що ці видання намагаються створити враження у читачів, що нічого особливого не відбувається. Так, серед заголовків НТС сьогодні: «Севастополь відзначає 277 років від дня народження адмірала Федора Ушакова», «Волонтери прибрали територію біля пам'ятного знака на честь 200-річчя Севастополя» та «На честь 23 лютого в парку «Патріот» ПВО охочі покатаються на бронетранспортері».

Сайт Forpost, зокрема, повідомляє 24 лютого: «Севастопольськими дворами пройшлися відбійним молотком» і «Жителі Севастополя виявили на Максимовій дачі голову косулі».

Соцмережі, дезінформація та цензура

У гібридній війні особливу роль відіграє дезінформація. Соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», котрі повністю перебувають під контролем російських силовиків, використовуються в цей період особливо активно. Неугодні коментарі в севастопольських групах підчищають, а користувачів, що їх розмістили, – блокують.

Особливо стараються в «донесенні інформації» анонімні телеграм-канали, такі як «Крым оперативный» та «Mash на волне». Повідомлень про події на материковій Україні там більше, ніж у Криму.

На згаданому сайті Forpost є окремий розділ «Новороссия», в якому публікуються як реальні, так і сфабриковані «новини».

Сайт «Форпост Севастополь», підконтрольний структурам ексміністра оборони України Павла Лебедєва, розмістив статтю із заголовком «Міноборони Росії: українські війська відступають». Без будь-яких посилань на офіційні джерела видання стверджує, що «підрозділи та військовослужбовці української армії масово залишають свої позиції, кидаючи озброєння».

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода.