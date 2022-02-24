У світі відбуваються акції проти військової агресії Росії

У багатьох містах світу 24 лютого відбуваються акції проти військової агресії Росії проти України.

Декілька тисяч людей зібралися в центрі Праги на Вацлавській площі з плакатами різними мовами з написами «Свободу Україні», «Росіяни проти війни. Нам соромно за злочини путінського режиму».

У Берліні люди зібралися біля Бранденбурзьких воріт, підсвічених кольорами українського прапора. Антивоєнні акції також відбулися в Австрії, Іспанії, Канаді, Латвії, Нідерландах, Швеції та Японії.

У Вільнюсі громадянин Білорусі та Росії – музикант Тімоті Суладзе – на знак протесту спалив свій російський паспорт перед посольством країни.

На акції в Алмати в Казахстані затримали близько десятка людей, які прийшли до будівлі консульства Росії.

Учасники тримали в руках прапори України і скандували: «Руки геть від України!», «Україна незалежна», «Ні війні!». Через 40 хвилин після початку акції протестувальників у грубій формі затримали поліцейські і помістили в автозак.

Антивоєнні акції відбуваються також і в російських містах. Людей, які на них виходять, затримує поліція. Станом на 20:03 за Києвом на акціях проти війни з Україною були затримані щонайменше 1083 людей у 48 містах.