Молдова закриває повітряний простір і оголошує надзвичайний стан

Молдова оголосила 24 лютого, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні. Це сталося невдовзі після того, як президент Мая Санду заявила, що Кишинів запроваджує надзвичайний стан і готовий прийняти десятки тисяч людей, які прибули з сусідньої України після нападу Росії.

«Ми будемо допомагати людям, які потребують нашої допомоги та підтримки», – сказала Санду 24 лютого.

Вона додала, що скликала засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб ухвалити рішення про заходи для подолання гуманітарного аспекту кризи. Десятки транспортних засобів стояли в черзі на кордоні між Україною та Молдовою, повідомляють сайти молдовських ЗМІ.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».