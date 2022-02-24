У кожній області утворюють військові адміністрації – указ Зеленського 

У кожній області України утворюють військові адміністрацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

«Спротив, відсіч будуть наростати, а всі необхідні логістичні рішення будуть ухвалені», – сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи указ президента під час брифінгу.

Обласні та Київська міська державні адміністрації набувають статусу відповідних військових адміністрацій, а голови цих адміністрацій – начальників військових адміністрацій, йдеться в указі.

Військові адміністрації також утворять на базі районних державних адміністрацій, що вже існують.

«Генеральному штабу Збройних сил України, Кабінету міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям, відповідно до компетенції, здійснювати спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій», – йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його підписання.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».