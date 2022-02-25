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Росія обстрілює Київ ракетами, люди переховуються в підвалах

Росія обстрілює Київ ракетами, люди переховуються в підвалах
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Росія обстрілює Київ ракетами, люди переховуються в підвалах

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Вранці 25 лютого у Києві від залишків збитої російської ракети постраждала багатоповерхівка.

Через ракетні удари люди змушені шукати порятунку в підвалах і бомбосховищах. В Україні за добу через обстріли з боку російських військ загинули двоє дітей, обстріляні 33 цивільні об’єкти, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Масштабне вторгнення російських військ розпочалося 24 лютого. В Україні запроваджений воєнний стан.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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