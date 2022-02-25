Центр крові у Києві починає працювати цілодобово

Київський міський центр крові з 25 лютого переходить у цілодобовий режим роботи.

«Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти», – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, таке рішення ухвалили в КМДА, аби гарантувати підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів.

«Я вдячна киянам з те, що вони відгукнулися на вчорашній заклик здати кров. Впродовж лише одного дня (24 лютого) до пунктів забору крові прийшли 494 мешканці столиці, це майже втричі більше, ніж в середньому зазвичай! Сподіваюся, що охочих ставати донором не поменшає і надалі, адже рятування життів – благородна та благословенна справа», – сказала Валентина Гінзбург.

Посадовиця також звернула увагу киян на те, що в місті працюватимуть два пункти забору крові. Усі деталі роботи і вимоги до донорів вказані на офіційному КМДА.

В Україні нині біля пунктів забору крові вишиковуються черги людей, повідомляють очевидці. Так, раніше Радіо Свобода повідомляло, як жителі Харкова здають кров для потреб української армії на тлі прямого вторгнення військ Росії в Україну.

Крім того, як повідомила кореспондента Раділо Свобода, 25 лютого у місті Перемишль (Польща) працює мобільний пункт здачі крові, і поляки здають кров для громадян України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».