У військовому госпіталі у Львові перебувають 8 військовослужбовців, поранених від обстрілів

На сьогодні у Західноукраїнському медичному клінічному центрі (військовий госпіталь) перебувають 11 військовослужбовців, восьмеро з яких отримали поранення внаслідок обстрілів російськими військами, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Решта – внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

«Один військовослужбовець перебуває у важкому стані, десять ‒ у середньому і легкому. Щодо поранених внаслідок обстрілів, то у всіх військових – точкові осколкові поранення», ‒ повідомив керівник місцевого департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Четверо військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів військового об’єкту на Львівщині 24 лютого, а четверо ‒ на Рівненщині 25 лютого.

За повідомленням Львівської обласної адміністрації, всі медичні заклади створили запаси медпрепаратів і крові. Вчора понад 200 громадян здали кров у спеціальних пунктах у Львові. Медики закликають людей здавати кров.

25 лютого у місті Перемишль (Польща) працює мобільний пункт здачі крові, і поляки здають кров для громадян України.

Всі комунальні служби міста працюють у штатному режимі. Є постачання електроенергії, газу, води. Про це інформує міська влада Львова.

Вночі і зранку 25 лютого у Львові увімкнули сирени. Багато людей і місті спустились в укриття.

«Це було зумовлено тим, що противник зі сторони Білорусі піднімав літаки, і ми переживали, що удар може бути нанесений по критичній інфраструктурі Львова і аеропорту. Вони полетіли у сторону Києва і Львова. Сьогодні можуть лунати сирени, бо об’єкти критичної інфраструктури Львівської області можуть піддаватись удару», ‒ повідомив голова військової адміністрації Львівської області Максим Козицький.

24 лютого поліцейські повідомили про затримання у Львові диверсійної групи з трьох осіб, які знімали військову частину: двоє з них ‒ жителі східних областей і один – з півночі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».