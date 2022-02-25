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ЗСУ знищили ворожу ДРГ на Оболоні – Сухопутні війська

Київ, 25 лютого 2022 року

Збройні сили України знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу на Оболоні (спальний район столиці України Києва), повідомляють Сухопутні війська України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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