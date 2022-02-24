Уся критична інфраструктура Києва працює – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що влада столиці робить все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем та забезпечує функціонування усієї критичної інфраструктури міста.

«Я знаю, як усі хвилюються і слідкують за новинами, але, важливо зараз – не піддаватися паніці! Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста, інфраструктури житлово-комунального господарства. Громадський транспорт – на маршрутах, метро їздить. Проїзд зараз безкоштовний», – наголосив мер.

Водночас Кличко просить користуватись громадським транспортом лише тих, хто працює на стратегічних підприємствах міста (іншим радить залишатися вдома та за сигналу тривоги бігти до укриттів).

За словами мера, під час комендантської години, яка відсьогодні запроваджується у столиці з 22:00 до 7:00, громадський транспорт працювати не буде, але під час тривоги всі станції метрополітену будуть доступні для укриття у будь-який час доби.

Окрім того, Віталій Кличко закликав киян, які готові захищати місто, вступати до тероборони.

Раніше міський голова Києва заперечив закриття української столиці на виїзд чи на вʼїзд.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

У МОЗ повідомили про 57 загиблих, 169 поранених впродовж 24 лютого в результаті нападу Росії на Україну.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».