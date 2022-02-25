Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Двоє дітей загинули в Україні за добу через обстріли російських військ – МВС

Пошкоджений російськими обстрілами житловий будинок у Києві, 25 лютого 2022 року

В Україні за добу через обстріли з боку російських військ загинули двоє дітей, обстріляні 33 цивільні об’єкти, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

«Мушу почати з того, що за цю добу через обстріл російських окупантів загинули двоє дітей... І це вина тільки Російської Федерації. Також росіяни говорять, що вони не стріляють по цивільних об’єктах – 33 цивільні об’єкти було обстріляно за цю добу», – повідомив речник-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у заяві, розміщеній у фейсбуці.

«Росіяни стріляють по цивільних об’єктах і вбивають мирних жителів», – наголосив він.

На антивоєнних акціях у Росії затримано понад тисячу людей (відео)
Embed
На антивоєнних акціях у Росії затримано понад тисячу людей (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

За його словами, ключова проблема на сьогодні, якщо говорити про центр України, – це Київ.

«На сьогодні завдання ЗСУ – утримати Київ і не дати окупантам прорватися до столиці України. Складна ситуація на півдні України. Окупанти атакували прикордонні пункти на Азовському морі. Продовжуються бої в Сумській області. Двічі вдалося відбити місто Охтирка, зараз точаться бої в місті Суми», – повідомив Денисенко.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Нове вторгнення у фото: Росія розпочала атаку на Україну (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нове вторгнення у фото: Росія розпочала атаку на Україну (фотогалерея)

Новий напад Росії на Україну, який передбачували, розпочався вранці 24 лютого ракетними ударами по аеропортах та військовій інфраструктурі в багатьох місцях після того, як президент Росії Володимир Путін наказав провести «спеціальну» операцію з «демілітаризації» свого сусіда і суперника.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG