Двоє дітей загинули в Україні за добу через обстріли російських військ – МВС

В Україні за добу через обстріли з боку російських військ загинули двоє дітей, обстріляні 33 цивільні об’єкти, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

«Мушу почати з того, що за цю добу через обстріл російських окупантів загинули двоє дітей... І це вина тільки Російської Федерації. Також росіяни говорять, що вони не стріляють по цивільних об’єктах – 33 цивільні об’єкти було обстріляно за цю добу», – повідомив речник-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у заяві, розміщеній у фейсбуці.

«Росіяни стріляють по цивільних об’єктах і вбивають мирних жителів», – наголосив він.

За його словами, ключова проблема на сьогодні, якщо говорити про центр України, – це Київ.

«На сьогодні завдання ЗСУ – утримати Київ і не дати окупантам прорватися до столиці України. Складна ситуація на півдні України. Окупанти атакували прикордонні пункти на Азовському морі. Продовжуються бої в Сумській області. Двічі вдалося відбити місто Охтирка, зараз точаться бої в місті Суми», – повідомив Денисенко.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».