Група росіян, які переодягнулися в українську форму, були знешкоджені - оновлена інформація від МО 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що група російських окупантів захопила два автомобілі ЗСУ і переодяглися у форму українських військових. Невдовзі вони були знешкоджені.

За її словами, вони рухалися до центру Києва з північного напрямку, написала Маляр в фейсбуці і додала, що за ними слідувала колона російських військових вантажівок.

Заступниця міністра закликала українців вступати до лав збройних сил та лав територіальної оборони.

Сухопутні війська ЗС України уточнили, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовували автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України.

Зокрема, мовиться в повідомленні, вороги використовували два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Нагадаємо, що з самого ранку повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти до міста двом ракетам.

Інформація про бої на північ від Києва лунає на фоні заяв з різних джерел про плани Росії сконцентрувати сили на атаці на столицю України. В місті вночі і зранку п’ятниці було чутно вибухи, працювала ППО.

Сухопутні війська повідомляють зранку 25 лютого, що на підході до Чернігова українські військові відбили прорив російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».