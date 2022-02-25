Антивоєнні акції протесту не були санкціоновані владою та закінчилися затриманнями.



За даними проєкту «ОВД-Інфо», внесеного владою до переліку організацій, що виконують функції так званого «іноземного агента», станом на 21:00 у 48 російських містах затримали понад тисячу маніфестантів.



Раніше Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути незадоволених війною проти України учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності. У тому числі кримінальної.

