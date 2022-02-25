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На антивоєнних акціях у Росії затримано понад тисячу людей (відео)

На антивоєнних акціях у Росії затримано понад тисячу людей (відео)
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На антивоєнних акціях у Росії затримано понад тисячу людей (відео)

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У Росії на антивоєнних акціях затримано понад тисячу людей. Наймасовіші мітинги пройшли у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. Там – за оцінками очевидців – на вулиці вийшли щонайменше тисячу людей. Як зазначали учасники акцій, війна з Україною не потрібна нікому, крім російського президента Володимира Путіна. Відео Reuters.

Антивоєнні акції протесту не були санкціоновані владою та закінчилися затриманнями.

За даними проєкту «ОВД-Інфо», внесеного владою до переліку організацій, що виконують функції так званого «іноземного агента», станом на 21:00 у 48 російських містах затримали понад тисячу маніфестантів.

Раніше Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути незадоволених війною проти України учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності. У тому числі кримінальної.

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