Держспецзв’язку попереджає про фішингову атаку проти українців

Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації України вранці 25 лютого попередила про початок фішингової атаки проти українців.

«На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень у месенджери. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації», – йдеться в повідомленні.

У Держспецзв’язку закликали у жодному разі не відкривати вміст таких листів і повідомлень.

Від 24 лютого в Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб відбивають атаки Росії.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечував наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».