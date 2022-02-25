ЗСУ збили російський військовий літак на Черкащині – поліція

Українські військові збили російський військовий літак біля села Вознесенське Золотоніського району, повідомляє поліція Черкаської області.

За повідомленням, правоохоронці і військові шукають пілота, який катапультувався під час падіння збитого літака.

«Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння. Просимо місцевих звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо, з видимими травмами», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, пілот може перебувати в межах Золотоніського району і намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста.

Місцевих жителів просять повідомити поліції, якщо вони матимуть якусь інформацію про розшукуваного.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».