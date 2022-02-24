Державна прикордонна служба повідомляє, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації російських військ була зруйнована інфраструктура на острові.

«Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений», – йдеться у повідомленні.

У службі також нагадали, що сьогодні російські війська неодноразово намагалися «залякати українських захисників на острові з вимогами здатися». При цьому «прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.