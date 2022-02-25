У Білорусі розклеїли листівки на підтримку України

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в білоруських містах відбулася акція проти участі Білорусі у нападі на Україну.

Її провели у місцях скупчення російських військ. Про це Радіо Свобода повідомили місцеві жителі.

Зокрема, листівки з написами «Агресор нам не брат – помирати за тебе не будемо» і «Пішла геть, російська диктатура» розклеїли у містах Пінськ, Мозир і Гомель.

Таким чином білоруси виступили проти використання білоруської території як плацдарму для атаки на Україну.

Від 24 лютого в Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб відбивають атаки Росії.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечував наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».