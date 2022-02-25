Венедіктова: обстріл Києва російською армією кваліфікували як теракт

Українські правоохоронці кваліфікують як теракт обстріл Києва російською армією в ніч на 25 лютого, внаслідок якого розпочалася пожежа в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі столиці, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«З самого ранку прокурори Києва працюють на місці влучання авіаційного снаряду, внаслідок якого сталася пожежа в житловому будинку в Дарницькому районі. Постраждали цивільні люди. Ми кваліфікуємо це як теракт», – написала вона у фейсбуці.

За словами Венедіктової, у Вінниці також розпочато розслідування диверсії. «Приблизно о 6 годині ранку з безпілотника було влучання в будівлю точки керування польотами військового аеродрому міста Калинівка, 3 особи поранено, з них 2 військових, 1 цивільна особа. Кваліфіковано як диверсія», – написала генпрокурорка.

Вона також повідомила про напружену ситуацію навколо Києва.

«Київською обласною прокуратурою вже задокументовано 12 фактів диверсій і посягань на територіальну цілісність і недоторканність України. Проводяться невідкладні слідчі дії для фіксування і збору доказів факту агресії РФ», – додала Венедіктова.

Харківська обласна прокуратура, за її словами, активно працює у кримінальному провадженні за фактом розв’язування агресивної війни з боку РФ.

«Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, огляди і вилучення речових доказів, за наявності безпекової можливості. Протягом останньої доби за оперативними даними поліції області, там загинуло щонайменше 7 цивільних, серед них 14-річна дитина та жінка з Чугуєва, 3 особи загинули на окружній дорозі, двоє у Вовчанську», – йдеться в повідомленні.

Венедіктова також повідомила про затримання російських військовослужбовців.

«На Чернігівщині затримано заступника командира взводу за технічними засобами розвідки 74 мотострілкової бригади РФ. В показах він підтвердив, що він кадровий російський військовий та отримав наказ на наступ на нашу державу. Напередодні патрульна поліція затримала у Щасті Луганської області захоплених в полон представників незаконних збройних формувань. Вночі підрозділи ЗСУ в Херсоні під час ведення бойових дій взяли в у полон двох військовослужбовців збройних сил РФ – командира роти і єфрейтора десантників. З ними проводитимуть слідчі дії офіцери СБУ», – повідомила генпрокурорка.

За її словами, 24 лютого в районі Гостомеля під час документування фактів вчинення воєнних злочинів і злочину агресії з боку збройних сил РФ співробітники прокуратури «були піддані загрозі затримання та нападу з боку російських військових». Венедіктова додала, що прокурорам «вдалося оперативно зреагувати».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».