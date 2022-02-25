«Укрзалізниця»: близько 80% пасажирських поїздів продовжують курсувати

Більшість пасажирських потягів продовжують пересування країною, повідомила «Укрзалізниця». За даними перевізника, зараз в Україні курсують майже 80% поїздів.

«На жаль, забезпечити дотримання графіка наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій із бомбосховищами та очікування безпечного «вікна» для проїзду», – пояснюють у компанії.

Там також повідомили, що після 13 години заплановано евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова. «Після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами», – ідеться в заяві.

Перевізник зазначив, залізничники роблять усе, щоб забезпечити можливість пересування і допомогти громадянам залишати небезпечні зони.

Напередодні, 24 лютого, нагадаємо, голова правління компанії-перевізника Олександр Камишін повідомив, що до роботи на залізниці залучений весь «критичний персонал».