«Посилено працюємо над евакуацією населення» – в «Укрзалізниці» доповіли про поточну ситуацію

«Укрзалізниця» працює за графіком, залучений весь «критичний персонал». Про це ввечері 24 лютого повідомив голова правління компанії-перевізника Олександр Камишін.

«Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів. Вантажний рух ми тимчасово зупинили тільки по деяких ділянках. Ми посилено працюємо над евакуацією населення із Луганської та Донецької областей», – повідомив він станом на 22-гу годину 24 лютого.

Зі слів Камишіна, звідти «Укрзалізниця» уже евакуювала більш як 12 тисяч людей. Він також зазначив, що нині працюють усі вокзали, окрім двох – у Херсоні та Конотопі. Вони тимчасово евакуйовані.

Критична інфраструктура, за даними голови правління, майже не пошкоджена. «Є одна пошкоджена опора та два підірвані мости на стиках з Росією», – додав він.

Раніше «Укрзалізниця» зупинила рух потягів до Харкова, а також оголосила про зміни в русі й евакуаційні рейси. Однак, як стверджують у перевізника, більшість пасажирських потягів курсують за графіком.