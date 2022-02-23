У Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти – сайт avianews.com

Аеропорт «Харків» увечері 23 лютого тимчасово закрили на кілька годин, йдеться у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22. Аналогічний розпорядження в NOTAM №A0573/22 з'явився для аеропорту Дніпро. Про це повідомляє сайт avianews.com.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.

На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose (Роза Вітрів) 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 із Шарм-ель-Шейху перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.

NOTAM для Дніпра створено о 23:55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.

У NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Це може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією – до нього по прямій 20 кілометрів. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.

Останніми тижнями США попереджали, що Росія може використати операцію «під чужим прапором» на сході України і вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення в країну. За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. За даними українських військових, триває загострення з боку підтримуваних Росією бойовиків. Самі бойовики і Кремль звинувачують у цьому Збройні сили України.

23 лютого американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена повідомила українській владі про дані розвідки, за якими Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення в Україну найближчим часом, протягом 48 годин.