Держдеп США назвав першим кроком уже введені санкції, готує жорсткіший пакет

Запроваджені після визнання Росією угруповань «ЛНР» і «ДНР» санкції є першим кроком, який повинен дати сигнал кожному, хто допомагає Кремлю провадити його політику проти України, заявила офіційна представниця Державного департаменту США Андреа Калан.

«Це перший крок. Звісно, ми хочемо, щоб Росія обрала шлях дипломатії та деескалувала ситуацію. Це те, що ми говоримо декілька тижнів», – сказала вона в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live».

Калан додала, що у разі подальшого вторгнення США готові ввести більш жорсткі санкції. Пакет, який готовий запровадити Вашингтон, буде дуже масштабним і буде мати дуже негативні наслідки на економіку Росії, наголосила вона.

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«Те, що було зроблено проти двох банків, а також персональні санкції – дає сигнал, що будь-яка людина, яка допомагає Кремлю продовжувати свою політику проти України, будь-які банки, можуть потрапити під санкції», – пояснила Калан.

Представниця Держдепартаменту також заявила, що США не дають Росії під виглядом дипломатії погіршити ситуацію в Україні. Також американський уряд тісно працює з партнерами, щоб підготувати подальші кроки.

«Ви побачите в найближчі дні ще деякі кроки... Те, що хочуть США і партнери – щоб Росія повернулася за стіл переговорів. Дипломатія – це найкращий спосіб вирішення конфлікту», – пояснила Калан, додавши, що США чекають завтрашнього дня, щоб оцінити подальші кроки Москви.

Про санкції проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі напередодні заявили США, Велика Британія, Німеччина. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС «одноголосно домовилися про початковий пакет санкцій» під час зустрічі в Парижі.

23 лютого президент США Джо Байден доручив запровадити санкції проти оператора газопроводу «Північний потік-2» у відповідь на дії Росії в Україні.